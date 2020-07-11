В мэрии столицы Ингушетии проходят обыски

Как сообщил «Интерфаксу» информированный источник, прилегающая к мэрии в Магасе оцеплена, въезд заблокирован военными «Уралами». В самом здании производится выемка документов. Сотрудники мэрии вызваны на работу. С чем связаны следственные действия, не уточняется.

Между тем обыски идут и в фонде социального страхования республики, который ранее возглавлял экс-мэр Магаса а ныне депутат Народного собрания от ЕР, религиозный деятель Якуб Белхороев. Ему вменяют крупную растрату. Сегодня он по решению суда был арестован.