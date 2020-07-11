Новым президентом Союза биатлонистов России стал Виктор Майгуров

Майгуров был единственным кандидатом на пост президента СБР. Глава организации Владимир Драчев, который отработал на своем посту только 2 года из четырех, решил самостоятельно уйти в отставку, слишком серьезным и организованным было противодействие. Драчев возвращается в Государственную думу, депутатом которой он не переставал быть все это время.

Отчетно-выборная конференция дружно проголосовала за Виктора Майгурова, точно так же, как два года назад предпочла Драчева Александру Кравцову. Майгуров — управленец с серьезным опытом. 4 года он был первым вице-президентом Международного союза биатлонистов, но это может ему даже помешать, поскольку его шефа, президента IBU Андерса Бессеберга отстранили от должности за коррупцию. С именем Майгурова связан ряд неприятных историй и в России. Вместе с тем его поддержали почти все биатлонные тяжеловесы, в частности министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев. Майгурову предстоит восстановить статус СБР, рассчитаться с долгами и добитьсям наконец приемлемых спортивных результатов.

Виктор Майгуров трижды становился чемпионом мира и дважды выигрывал медали олимпийских огр.