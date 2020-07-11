За первые 10 дней туристического сезона 400 тысяч туристов посетили Крым. По прогнозу министра курортов и туризма республики Вадима Волченко, в июле Крым посетят около 1,5 млн туристов. Курортный сезон в Крыму начался с задержкой из-за пандемии. Отели и санатории полуострова с 1 июля начали принимать туристов из других регионов страны.
2020-07-11T20:04:10+03:00
2020-07-11T20:04:10+03:00
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20:04, 11 июля 2020
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