Российский хакер Евгений Никулин признан виновным в деле о компьютерных взломах.

Жюри присяжных Сан-Франциско согласилось со стороной обвинения, которая предъявила Никулину 7 пунктов. По каждому из них он признан виновным. В 2012 году Никулин взломал соцсети Линкдин и Формспринг, а также сервис облачного хранения Дропбокс. Он запустил червя в компьютер одно из сотрудников Линкдин, что позволило ему через его профиль выйти и на другие данные. В общей сложности он похитил 117 миллионов учетных записей пользователей, что стало одним из самых крупных хищений подобного рода в США.

В 2016 году Никулина задержали по запросу Интерпола в Чехии. Президент страны Милош Земан пытался убедить полицейских выдать его России, но в итоге его экстрадировали в США.

Евгению Николину грозит несколько десятков лет тюрьмы. Приговор ему будет вынесен 29 июля.