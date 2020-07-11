Работники предприятия «Радон» организовали слив химотходов у Московского завода полиметаллов

Работники предприятия «Радон» организовали слив химотходов с территории радиоактивного могильника у Московского завода полиметаллов. Об этом, как сообщает The Village, рассказали депутат московского района Печатники Сергей Власов и активистка Екатерина Максимова. По их словам, лужу с водой бирюзового цвета на территории могильника заметили еще в мае. 10 июля местные жители начали жаловаться на то, что воду сливают в сторону платформы МЦД «Москворечье». Охранники могильника вызвали на место полицию. В итоге шестерых человек, в том числе депутатов Сергея Власова и Павла Тарасова, задержали за проникновение на охраняемый объект. В мэрии Москвы инцидент пока не комментировали.
2020-07-11T19:32:08+03:00
2020-07-11T19:32:08+03:00
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19:32, 11 июля 2020
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