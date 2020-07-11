Этери Тутберидзе признана лучшим тренером года в фигурном катании. Она получила награду Skating Awards в этой номинации.

Жюри, в которое входила наша знаменитая фигуристка, олимпийская чемпионка Татьяна Навка, предпочло Тутберидзе двум именитым мужчинам – американцу Рафаэлю Арутюняну и канадцу Брайану Орсеру, который работает с Евгенией Медвдевой. Претендентами на награды в других номинациях стали четыре бывшие или нынешние ученицы Тутберидзе. Александра Трусова и Алена Косторная оспаривали титул лучшего новичка, и им стала Алена Косторная. Премия за лучший костюм могла достаться Алене Щербаковой. Ее меняющее цвет платье произвело фурор на всех, но не на жюри, которое предпочло наряды американцев Мэдисон Чок и Ивена Бейтса. Евгения Медведева могла получить приз за лучшую программу, но в этой номинации награда досталась Габриелле Пападакис и Гийому Сизерону.

Приз за карьеру получил американский фигурист Курт Браунинг.