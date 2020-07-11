Более 53 тысяч подписей набрала петиция «Новой газеты» на сайте Change.org в поддержку Ивана Сафронова

Более 53 тысяч подписей набрала петиция «Новой газеты» на сайте Change.org в поддержку журналиста Ивана Сафронова. Издание требует предъявить доказательства по его делу и провести процесс максимально прозрачно.

За такой подход уже выступили многие актеры, писатели и журналисты. В числе прочих Сафронова поддержал телеведущий Михаил Шац.

Советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова обвиняют в госизмене. Законность его ареста Мосгорсуд рассмотрит 16 июля.