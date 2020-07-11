Вооруженное ограбление банка произошло в Петербурге

Ограбление случилось вечером в Кировском районе на юго-западе Петербурга на проспекте Ветеранов в отделении «Совкомбанка». Об этом сообщило издание «Фонтанка.ру», не указывая источник информации. Зайдя в помещение, преступник выстрелил в потолок, а затем направил пистолет на кассира и потребовал деньги. Злоумышленнику удалось скрыться. Пострадавших нет. По некоторым данным, подозреваемый ростом примерно 170 сантиметров, одет в тёмно-серую толстовку с ярко-оранжевой полосой на капюшоне. На месте преступления обнаружили гильзу. В городе объявили план «Перехват».

По предварительным данным, из банка похищено 4 млн рублей.