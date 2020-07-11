Американская компания «Спейс-экс» отложила на неопределенный срок запуск ракеты-носителя «Фэлкон-9» с очередной группировкой микроспутников «Старлинк». Как говорится в Твиттере компании, отказ от сегодняшнего запуска связан с необходимостью уделить больше времени проверкам.

Между тем космический центр имени Кеннеди утверждает, что SpaceX отменила запуск из-за неблагоприятных погодных условий в районе космодрома на мысе Канаверал. Ожидается, что запуск может быть перенесен на воскресенье или понедельник.