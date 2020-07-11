Дональд Трамп призвал экстрадировать в США и посадить в тюрьму бывшего агента британских спецслужб Кристофера Стила. У себя в Твиттере он обвинил его в сборе компромата на себя и назвал «лжецом, которому платили Хиллари Клинтон и Национальный комитет Демократической партии».

Ранее Высокий суд Лондона признал «недостоверными и вводящими в заблуждение» утверждения бывшего британского агента в отношении российских предпринимателей Михаила Фридмана, Петра Авена и Германа Хана, изложенные в так называемом досье на Трампа.