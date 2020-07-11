В Карелии уволили чиновника, который рассказал о принуждении голосовать за поправки к Конституции

Местные власти эту информацию не комментируют.

Директор управления по физической культуре, делам молодёжи и развитию туризма Беломорского района Карелии Евгений Антипин лишился работы в минувшую среду. На своей странице «ВКонтакте» он написал, что формально его уволили по статье, которая не требует от работодателя объяснять ситуацию, но фактически таким образом ему мстят за попытку рассказать о том, что его начальство нарушает закон.

За несколько дней до начала голосования он опубликовал пост о том, что директоров муниципальных учреждений собрали в кабинете заместителя главы администрации. По словам Антипина, там начальник отдела образования Татьяна Долинина заявила, что сотрудники и люди из их окружения «должны не просто голосовать, а голосовать правильно». Позже он выложил и аудиозапись с этого совещания. Пока что чиновники официально эту публикацию не комментировали. Антипин же сказал в интервью интернет-изданию «Север.Реалии» что еще не решил, будет ли оспаривать решение о своём увольнении в суде.

Ранее в ассоциации «Голос» утверждали, что сообщения о принуждении бюджетников к голосованию приходили из разных российских регионов, в том числе из Москвы и Санкт-Петербурга.