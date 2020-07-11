В Кировском районе Петербурга неизвестный совершил разбойное нападение на банк. Как сообщил «Интерфаксу» информированный

источник, злоумышленник ворвался в отделение банка на проспекте Ветеранов, выстрелил несколько раз, забрал 4 млн рублей и скрылся. По предварительным данным, пострадавших в результате ограбления нет. Полиция ищет преступника.