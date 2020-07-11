Прокуратура объявила сегодня окончательные выводы о причинах смерти группы Дятлова

Как минимум некоторые родственники погибших с позицией ведомства не согласны.

В Генеральной прокуратуре заключили, что группа лыжников туристического клуба Уральского политехнического института погибла в результате схода лавины. Заместитель начальника управления ведомства по региону Андрей Курьяков объявил, что посреди ночи, попав под снег, группа выбралась из палатки и добралась до горной гряды, которая служила естественной защитой от лавины.

После этого, ей так и не удалось снова найти свой лагерь, и девять человек замёрзли насмерть, поскольку в тот день у горы Холатчатль температура воздуха была примерно минус сорок пять градусов. В прокуратуре отметили, что той ночью также был сильный снегопад, и в таких условиях у лыжников не было шансов выжить.

Прокуратура занялась расследованием шестидесятилетней давности в прошлом году, после того как родственники погибших потребовали выяснить все обстоятельства. Сегодня адвокат общественного фонда памяти группы Дятлова Евгений Черноусов сказал «Эху», что они крайне недовольны экспертизой. Они считают, будто власти пытаются скрыть настоящую причину смерти. Черноусов добавил, что родственники продолжат добиваться полноценного расследования.

За несколько десятилетий после трагедии с группой Дятлова появилось множество версий гибели лыжников. Среди них – ссора между туристами, нападение беглых заключенных, операция иностранных спецслужб и многие другие.