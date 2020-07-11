ВОЗ констатирует рост числа случаев коронавируса в мире

Прежде всего за счет заболевших в США и Бразилии.

Всемирная организация здравоохранения за сутки зафиксировала 228 тысяч заболевших коронавирусом, умерли 5,5 тысяч. Это самый большой прирост новых случаев по всей планете за время пандемии. Общее число инфицированных превысило 12 миллионов человек, более полумиллиона умерли. В ВОЗ признают, что на этом фоне ситуация с коронавирусом в России выглядит стабильной. Согласно официальной статистике, нет высокого роста числа заболевших COVID-19. Однако представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович призывает не терять бдительность и отмечает, что ограничения в стране могут вернуть, если граждане не будут соблюдать необходимые меры предосторожности и число зараженных значительно увеличится.

С предостережениями и советом не расслабляться, пока риск заболеть коронавирусом еще очень велик, выступила и глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, россияне во время отдыха на курортах ведут себя очень беспечно и забывают про профилактику и соблюдение дистанции.

В России за сутки выявлено 6 611 новых случаев коронавируса, по всей стране умерли 188 человек. Больше всего в Петербурге, на втором месте по числу смертей – Москва.

В конце июня глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус заявил об ускорении развития пандемии COVID-19 в мире.