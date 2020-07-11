Британец получил 4 года тюрьмы за попытку украсть экземпляр Великой хартии вольностей

Историческая реликвия Британии, 1215 года хранится в соборе городка Солсбери, который прославился еще по другому поводу. В 2018 году британец Марк Ройден включил пожарную сигнализацию, что позволило ему проникнуть в собор. В создавшейся неразберихе 47-летний мужчина попытался молотком разбить двойное стекло и украсть документ, которому более 800 лет. Он утверждал, что документ фальшивый и хотел убедиться в его подлинности. План провалился, и Ройден оказался в суде. Рассчитывать на снисхождение ему не приходилось, хотя защита ставила на аварию 30-летней давности, в результате которой он получил серьезную травму головы. За рецидивистом со стажем числилось более полусотни правонарушений и 23 приговора. Тот, согласно которому он получил 4 года тюрьмы, стал 24-м.

Сумма ущерба составила 14 тысяч фунтов. Сам документ не пострадал.