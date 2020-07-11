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13:09, 11 июля 2020

В Боснии и Герцеговине сегодня вспоминают жертв геноцида в Сребренице

В 1995 году там были убиты более восьми тысяч мусульман.

На территории Боснии и Герцеговины до сих пор находят и опознают жертв резни, которая произошла двадцать пять лет назад. Сегодня должны пройти похороны еще девятерых человек. В Сребренице в этот день собираются родственники убитых. Как правило, там проходят молитвы. Местная жительница Исмета Омерова, которая пришла на мемориальные мероприятия, сказала телеканалу Euronews, что многие люди всё еще очень тяжело воспринимают ту трагедию: «Я видела все эти страдания в 1995 году, но я и мои дети остались в живых. Каждый раз 11 июля мне так же грустно, как и в 1995 году. В этот день я снова вспоминаю обо всём. Сегодня мало кто пришёл из-за коронавируса. Но это очень тяжёлый день, и особенно потому, что сербы до сих пор это отрицают».

Летом 1995 солдаты армии Сербской республики заняли Сребреницу. Там они проводили этнические чистки. Были убиты порядка восьми тысяч боснийских мусульман. Три года назад по обвинениям в организации этой резни генерала Ратко Младича приговорили к пожизненному сроку.

Геноцид в Сребренице считается самым массовым убийством в Европе со времен Второй мировой войны.



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