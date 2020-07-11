Россиянина Евгения Никулина в США признали виновным в киберпреступлениях – взломе ряда интернет-платформ и продаже учетных записей пользователей, которая стала одной из самых крупных утечек в истории Соединенных Штатов.

Несколько десятков лет тюрьмы грозит Евгению Никулину по обвинениям во взломе интернет-сервисов LinkedIn, Dropbox и Formspring в 2012 году. Присяжные, которые пришли к единому решению всего за несколько часов, также посчитали его виновным в краже более 100 миллионов учетных записей пользователей — ему могут назначить по десять лет по каждому пункту продажи украденных логинов и паролей и установку вредоносного софта на защищенные компьютеры и по пять лет по каждому пункту обвинений, касающихся преступного сговора и взлома, напоминает издание Deutsche Welle. Меру наказания Никулину озвучат в конце сентября. При этом защита уже объявила, что произошла большая несправедливость – адвокаты будут оспаривать решение присяжных. Сам россиянин ранее заявил о своей непричастности к хакерским атакам и мошенничеству. Как отмечает агентство Bloomberg, до суда Никулин длительное время находился в разных американских тюрьмах, что является нарушением конституции США.

Никулин задержали в Чехии в 2016 году, а два года назад экстрадировали в США. При этом его выдачи также добивалась Россия — на родине его обвинили в мошенничестве на несколько тысяч долларов.