Всемирная организация здравоохранения зарегистрировала рекордный прирост числа зараженных коронавирусом

В России за сутки выявлено 6 611 новых случаев COVID-19.

Согласно данным ВОЗ за последние 24 часа в мире обнаружено 228 тысяч заболевших коронавирусом, умерли 5,5 тысяч. Это самый большой суточный прирост новых случаев за все время пандемии и пятый раз за июль. По данным организации, общее число инфицированных на планете превысило 12 миллионов человек, более полумиллиона умерли. В США, где COVID-19 распространен наиболее широко, за сутки его выявили у 68 100 человек, сообщает The New York Times. Прирост числа заболевших в Соединенных штатах фиксируют третий день подряд. При этом в России отмечается некоторая стабилизация ситуации, сутки выявили 6 611 заразившихся коронавирусом, умерли 188 человек. Новым лидером по числу скончавшихся от инфекции стал Петербург – 42 человека, такая тенденция наблюдается в городе все последнее время. На втором месте Москва – 29 умерших.

В конце июня глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус заявил, что пандемия коронавируса не близка к завершению, а, наоборот, ускоряется. В большинстве стран сняли ограничения, принятые из-за распространения COVID-19.