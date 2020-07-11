Массовые стихийные митинги в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края С.Фургала прокатились по региону

На улицы вышли не только жители административного центра, но и других городов. Как рассказал «Эху Москвы» координатор местного отделения «Открытой России» Сергей Наумов, таких крупных шествий в регионе не было никогда. Наумов добавил, что перед митингом в Комсомольске-на-Амуре к организаторам акции приехали сотрудники полиции, однако задерживать никого не стали. На самой акции они также не вмешивались в происходящее.

Между тем пресс-секретаря губернатора Хабаровского края Надежду Томченко могут обвинить в организации несанкционированного митинга. Она рассказала «Эху Москвы», что перед шествием ей поступали угрозы. Сама Томченко вышла к собравшимся перед региональной администрацией после того, как митингующие освистали первого зампреда краевого правительства. Она поблагодарила собравшихся и призвала не допускать агрессии.

По разным оценкам на митинг только в одном Хабаровске вышли от 5 до 35 тысяч человек. Газета «Ведомости» со ссылкой на собственного корреспондента уточняет, что в городе в шествии принимали участие порядка 12 тысяч граждан. Такие же данные приводит МВД. На акции выступили сторонники оппозиции. В частности, руководитель местного штаба Навального Алексей Ворсин задался вопросом, почему претензии к Фургалу возникли именно сейчас.

Президент Владимир Путин вряд ли примет во внимание массовые митинги в Хабаровске при решении вопроса об отставке губернатора края Сергея Фургала. Такое мнение нам высказал политолог, президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. Он также заметил, что в подобных случая представители партии всегда стараются оправдать единомышленников. Именно так сейчас себя и ведет Жириновский, добавил Виноградов.

Лидер партии ЛДПР ранее, выступая в Госдуме, сравнил задержание Фургала с временами сталинского террора и пригрозил, что партия сдаст полномочия и выйдет из состава парламента.

Позавчера Фургала задержали и доставили в Москву. По версии следствия, 15 лет назад он был причастен к организации убийств и покушении на бизнесменов. Сам чиновник вину не признает.