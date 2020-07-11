Российские банки подняли лимиты по кредитным картам для пожилых людей

В отличие от молодежи держатели кредиток старше 60 лет на пике пандемии могли занимать более значительные суммы – пишет газета РБК со ссылкой на Национальное бюро кредитных историй. Это объясняется тем что доходы россиян старшего возраста оказались стабильнее. В мае средний лимит по кредитным картам для этой категории граждан превысил 67 тысяч рублей – это максимум за последний год.
2020-07-11T12:33:11+03:00
2020-07-11T12:33:11+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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12:33, 11 июля 2020
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