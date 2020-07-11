Российские банки подняли лимиты по кредитным картам для пожилых людей

В отличие от молодежи держатели кредиток старше 60 лет на пике пандемии могли занимать более значительные суммы – пишет газета РБК со ссылкой на Национальное бюро кредитных историй. Это объясняется тем что доходы россиян старшего возраста оказались стабильнее. В мае средний лимит по кредитным картам для этой категории граждан превысил 67 тысяч рублей – это максимум за последний год.