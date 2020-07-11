Facebook может запретить размещать политическую рекламу перед президентскими выборами в США

По данным агентства Bloomberg, руководство социальной сети рассматривает эту возможность в рамках борьбы с фейками. Окончательное решение по вопросу пока не принято.

Как отмечается, за последние три месяца Дональд Трамп и его оппонент Джо Байден потратили на рекламу в Facebook в общей сложности почти 30 миллионов долларов. В 2016 действующий глава Белого дома использовал социальную сеть, чтобы донести до избирателей персонализированные сообщения. По мнению экспертов, эта стратегия и принесла успех представителю Республиканской партии.