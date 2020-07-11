ВОЗ зафиксировала максимальный суточный прирост числа зараженных коронавирусом

За прошедшие сутки по всему миру были инфицированы еще почти 230 тысяч человек – общее число зараженных приблизилось к 12,5 миллионам.

По данным Всемирной организации здравоохранения эпицентром пандемии остается регион Северной и Южной Америк. Далее по числу инфицированных идут Европа и страны Восточного Средиземноморья. В топ-5 стран по количеству зараженных входят США, Бразилия, Индия, Россия и Перу.