Координатор «Открытой России»: Таких крупных стихийных митингов, как в поддержку Сергея Фургала, в крае еще не было

Массовые стихийные митинги в поддержку губернатора Хабаровского края Сергея Фургала прошли в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре. Как рассказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» координатор «Открытой России» в крае Сергей Наумов, таких крупных митингов не было никогда.

«Сегодня в 12.00 по местному в городе Комсомольске и Хабаровске прошли стихийные митинги протеста в связи с арестом губернатора Сергея Фургалы. Люди вышли массово, никто их не организовывал. В Комсомольске, где я живу, вышли тысячи человек на главную площадь. Неравнодушные сопровождали участников на автомобилях, ехали и сигналили, перекрыв всю улицу. Это шествие по массовости превосходило все мероприятия, которые проходили когда-либо на День Победы, городские праздники. Это огромное количество людей, такое было впервые», — рассказал он.

С.Наумов добавил, что перед митингом в Комсомольске-на-Амуре к организаторам акции приехали сотрудники полиции, однако задержать они никого не смогли. На самой же акции полиции не вмешивалась в происходящее.

Жители Хабаровска вышли на стихийный митинг в поддержку арестованного Сергея Фургала, протестующие требовали суда не в Москве и отставки президента Владимира Путина.

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал был задержан 9 июля по подозрению в организации убийств. С.Фургала подозревают в организации убийств не менее двух предпринимателей и покушении на убийство третьего. Преступления, по версии следствия, совершались в 2004-2005 годах в Хабаровском крае и Амурской области.