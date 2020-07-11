Власти вряд ли примут во внимание массовые митинги в Хабаровске при решении вопроса об отставке Фургала — политолог

Президент Владимир Путин вряд ли примет во внимание массовые митинги в Хабаровске при решении вопроса об отставке губернатора края Сергея Фургала. Такое мнение высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» политолог, президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов.

«Конечно, вряд ли федеральный центр будет готов назад говорить, что все обвинения сняты и он реабилитирован. Возможно ситуация успокоится, как это произошло в Кемеровской области после трагедии в торговом центре, как она успокаивается в Иркутской области, где заменили губернатора коммуниста. Наверное, было бы логично федеральной власти ждать снижения градуса», — отметил политолог.

М.Виноградов также отметил, что в подобных случая представители партии всегда стараются оправдать единомышленников. Именно так сейчас себя и ведет Жириновский, добавил политолог. Хотя, по его мнению, Фургал был одним из самых сильных оппозиционных губернаторов.

Жители Хабаровска вышли на стихийный митинг в поддержку арестованного Сергея Фургала, протестующие требовали суда не в Москве и отставки президента Владимира Путина.

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал был задержан 9 июля по подозрению в организации убийств. С.Фургала подозревают в организации убийств не менее двух предпринимателей и покушении на убийство третьего. Преступления, по версии следствия, совершались в 2004-2005 годах в Хабаровском крае и Амурской области.