Пресс-секретарю С.Фургала поступили угрозы о возможном задержании в связи с организацией несанкционированного митинга

Пресс-секретарю задержанного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала Надежде Томченко поступили угрозы о возможном ее задержании в связи с организацией несанкционированного митинга. Об этом она рассказала в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Сегодня мне уже поступали предупреждения, что меня могут задержать как организатора стихийных митингов. Причиной послужило то, что мы с первого дня задержания Сергея Ивановича стали использовать его страницу в Инстаграмм, как площадку, на которой можно размещать актуальную информацию по ходу этого дела. Сегодня, когда люди вышли на улицу города, мы вели прямую трансляцию. И за это меня могут в ближайшее время могут привлечь к ответственности, потому что звонки с предупреждением уже поступили», — рассказала Н.Томченко.

Между тем, митинг, прошедший в Хабаровске был стихийным, организаторов у него не было. Жители Хабаровска вышли на стихийный митинг в поддержку арестованного Сергея Фургала, протестующие требовали суда не в Москве и отставки президента Владимира Путина.

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал был задержан 9 июля по подозрению в организации убийств. С.Фургала подозревают в организации убийств не менее двух предпринимателей и покушении на убийство третьего. Преступления, по версии следствия, совершались в 2004-2005 годах в Хабаровском крае и Амурской области.