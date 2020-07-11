Американский президент помиловал своего бывшего советника Рождера Стоуна

67-летнего члена штаба Дональда Трампа приговорили к 3 годам и 4 месяцам тюрьмы за дачу ложных показаний Конгрессу. Он был признан виновным в воспрепятствовании расследованию о связях предвыборного штаба нынешнего главы Белого дома с Россией. Как говорится на сайте американской администрации, Стоун стал «жертвой обмана, который левые и их союзники в средствах массовой информации закрепляли годами».

