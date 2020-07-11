Во Флориде, где начали расти случая заболевания коронавирусом, сегодня открывается Диснейленд

Во Флориде, где с угрожающей скоростью начали расти случая заболевания коронавирусом и заполнились почти все реанимации, сегодня открывается Диснейленд. Закрытым самый знаменитый парк развлечений в мире простоял 116 день — абсолютный рекорд в собственной истории.

После почти четырёхмесячного простоя Диснейленд в Орландо планирует открываться поэтапно — сегодня заработают парки «Волшебное королевство» и «Царство животных», а в воскресенье — EPCOT и Студия Голливуд.

При этом, в пятницу во Флориде было зафиксировано 11,5 тысяч случаев заболевания коронавирусом за день — общее число заболеваний за все время составило 244 тысячи человек. В округе Орандж Каунти, в котором находится Диснейленд, с начала пандемии зафиксировано 16 тысяч случаев заражения и 78 смертей. Всплеск заболеваний во Флориде в последние две недели вынудил сотрудников Диснейленда (а всего в парке работает 75 тысяч человек) написать петицию с просьбой отложить открытие из-за угрозы здоровью. Глава компании Дисней Боб Чапек заявил в интервью CNN, что по его мнение, открываться сейчас вполне безопасно, учитывая предпринятые меры предосторожности в соответствии с рекомендации федеральных властей и властей штата. В 2018 году один только парк Волшебное Королевство, который сегодня открывается, посетили 20 миллионов человек. Тем не менее, открытие Диснейленда в Калифорнии, которое должно было состояться в июле, было отложено.