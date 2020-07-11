Семьдесят три человека задержаны после беспорядков в Белграде

Люди выступали против возвращения ограничений, связанных с коронавирусом.

Минувшей ночью в центре сербской столицы снова прошли столкновения с полицией. Беспорядки начались примерно в девять вечера, после того, как у парламента несколько часов проходила мирная акция. Как сообщает агентство РИА «Новости» сначала протестующие просто сидели у здания Народной скупщины, но ближе к ночи некоторые собравшихся начали кидать в парламент бутылки и камни. В итоге толпа попыталась прорваться внутрь, но сербский спецназ их туда не пустил. Протестующих разгоняли в том числе с помощью слезоточивого газа.

Как сообщает ТАСС, участники акции неоднократно нападали на журналистов, в частности на корреспондентов сербского агентства «Танюг», катарского телеканала «Аль Джазира» и других.

За последние две недели в Белграде подобные волнения происходили уже несколько раз. В правоохранительных органах объявили, что этой ночью пострадали тридцать четыре демонстранта, более ста представителей властей, и было сожжено пять полицейских автомобилей.

Вчерашняя акция была связана с заявлением премьер-министра Сербии Анна Брнабич о том, что в стране могут снова запретить собрания более пяти тысяч человек. Изначально, еще две недели назад, люди протестовали против комендантского часа, и власти от этой идеи отказались.