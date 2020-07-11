Премию Международного союза конькобежцев вручат в онлайн режиме

Премию, которая носит названия Скейтинг Авордз должны были презентовать на чемпионате мира в Монреале, но из-за пандемии его отменили, а лауреаты остались не названными. За неимением лучшей площадки церемонию проведут виртуально. Победителей определят в семи номинациях. Будут определены лучший фигурист, программа, костюм, новичок, тренер, хореограф и легенда. Кроме последней номинации, которую в ИСУ оставили за собой, в остальных победителей назовет жюри в составе которого среди прочих и Татьяна Навка. Еще пять представителей нашей страны, причем все они женщины, претендуют на награды. Евгения Медведева – в номинации Лучшая программа. Александру Трусову и Алену Косторную могут признать лучшим новичком сезона, а Этери Тутберидзе — лучшим тренером. Олимпийская чемпионка Алина Загитова не попала ни в одну номинацию. Она приостановила карьеру после неудачи в финале Гран-При.
2020-07-11T11:32:56+03:00
2020-07-11T11:32:56+03:00
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11:32, 11 июля 2020
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