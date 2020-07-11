Газопровод «Голубой поток» не работает с середины мая

Он простаивает с тех пор, как турецкая энергетическая компания провела на нем техническое обслуживание – сообщает Рейтер со ссылкой на источники. Один из собеседников агентства уточняет, что в трубопроводе нет необходимости. Анкаре хватает тех объемов, которые поставляются по «Турецкому потоку». Как отмечается, страна сокращает закупки российского природного газа и переориентируется на импорт сжиженного природного газа. Еще в марте прошлого года Москва была основным поставщиком газа на турецкий рынок, однако с тех пор экспорт резко сократился.