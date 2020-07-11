Совету Безопасности ООН снова не удалось принять резолюцию по гуманитарной помощи Сирии

Во второй раз был отклонен вариант, предложенный Россией. До этого представители Москвы и Пекина дважды блокировали документ, вынесенный на рассмотрение Бельгией и Германией. В основном споры касаются количества КПП, через которые можно поставлять помощь, и сроков их работы.

Режим упрощенной доставки гуманитарных грузов в Сирию через соседние страны действует с 2014 года. Москва и Дамаск настаивают на сокращении программы, обвиняя США в попытке наладить поставки боевикам под видом помощи.