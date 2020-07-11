Во второй раз был отклонен вариант, предложенный Россией. До этого представители Москвы и Пекина дважды блокировали документ, вынесенный на рассмотрение Бельгией и Германией. В основном споры касаются количества КПП, через которые можно поставлять помощь, и сроков их работы.
Режим упрощенной доставки гуманитарных грузов в Сирию через соседние страны действует с 2014 года. Москва и Дамаск настаивают на сокращении программы, обвиняя США в попытке наладить поставки боевикам под видом помощи.
Совету Безопасности ООН снова не удалось принять резолюцию по гуманитарной помощи Сирии
Во второй раз был отклонен вариант, предложенный Россией. До этого представители Москвы и Пекина дважды блокировали документ, вынесенный на рассмотрение Бельгией и Германией. В основном споры касаются количества КПП, через которые можно поставлять помощь, и сроков их работы.