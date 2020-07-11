Дональд Трамп подтвердил, что лично одобрил кибератаку на так называемую российскую фабрику троллей

Ее в США обвиняют в использовании соцсетей для манипуляции общественным мнением в ходе президентской гонки 2016 года.

Дональд Трамп утвердительно ответил на вопрос журналиста газеты The Washington Post о том, санкционировал ли он атаку на российское Агентство интернет-исследований, которое связывают с бизнесменом Евгением Пригожиным. Американский лидер пояснил, что действовал на основании предоставленных ему разведданных о вмешательстве российской стороны в выборы в Соединенных Штатах, и добавил, что это удалось остановить. По словам Трампа, кибератака является частью политики противостояния России. Она имела место в 2018 году во время промежуточных выборов в США. Тогда, как писали СМИ, Агентству интернет-исследований на несколько дней заблокировали доступ в интернет. В интервью The Washington Post Трамп отметил, что никто так жестко не ведет себя по отношению к России, как он. В качестве примеров противостояния Москве президент назвал поставки вооружений Украине, попытки препятствовать строительству газопровода «Северный поток-2», укрепление армии и завоевание рынка нефтедобычи.

Американские власти полагают, что «фабрика троллей» действует в интересах Кремля. Против него и Евгения Пригожина, которого называют «поваром Владимира Путина», введены санкции. В Москве между тем отрицают какое-либо вмешательство в выборы в США.