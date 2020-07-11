Основатель SpaceX Илон Маск пообщался с семьей основоположника советской космонавтики, академика Сергея Королева

Основатель компании SpaceX Илон Маск пообщался с семьей основоположника советской космонавтики, академика Сергея Королева. Об этом американский предприниматель сообщил на своей странице в «Твиттере». Он назвал Королева «одним из самых лучших». Фамилию академика Маск написал на русском языке. Детали разговора он не привел.