Бывшие жены Харви Вайнштейна добились ареста его счетов и активов примерно на 6 миллионов долларов

Бывшие жены американского продюсера Харви Вайнштейна, обвиняемого в сексуальных домогательствах, добились ареста его счетов и активов примерно на 6 миллионов долларов. Об этом сообщила телекомпания Эй-би-си со ссылкой на три собственных источника. По их данным, ходатайства в суд подали Ив Чилтон, с которой продюсер расстался в 2004 году, и Джорджина Чапмен, которая развелась с ним в 2017-м. Теперь без их согласия Вайнштейн не сможет снимать и тратить средства. В марте суд Нью-Йорка приговорил продюсера к 23 годам заключения по обвинениям в насильственных действиях сексуального характера. При этом власти Калифорнии добиваются его передачи им для другого суда. В этом случае Вайнштейну грозит еще 29 лет тюрьмы.