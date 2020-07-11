Бывшие жены Харви Вайнштейна добились ареста его счетов и активов примерно на 6 миллионов долларов

Бывшие жены американского продюсера Харви Вайнштейна, обвиняемого в сексуальных домогательствах, добились ареста его счетов и активов примерно на 6 миллионов долларов. Об этом сообщила телекомпания Эй-би-си со ссылкой на три собственных источника. По их данным, ходатайства в суд подали Ив Чилтон, с которой продюсер расстался в 2004 году, и Джорджина Чапмен, которая развелась с ним в 2017-м. Теперь без их согласия Вайнштейн не сможет снимать и тратить средства. В марте суд Нью-Йорка приговорил продюсера к 23 годам заключения по обвинениям в насильственных действиях сексуального характера. При этом власти Калифорнии добиваются его передачи им для другого суда. В этом случае Вайнштейну грозит еще 29 лет тюрьмы.
2020-07-11T03:14:02+03:00
2020-07-11T03:14:02+03:00
https://echo.msk.ru/news/2674607-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
03:14, 11 июля 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Заявление Конгресса Интеллигенции: Требуем освободить Светлану Прокопьеву «Полностью поддерживая позицию, высказанную ей в последнем слове, восхищаясь ее мужеством, мы требуем ее немедленного освобождения!» — Лия Ахеджакова, Людмила Улицкая, Гарри Бардин, Андрей Смирнов, Дмитрий Быков, Андрей Макаревич, Владимир Мирзоев и др…