Антиправительственный протест в столице Сербии завершился после задержания нескольких десятков зачинщиков беспорядков

Как передает ТАСС, акция началась мирно минувшим вечером. Студенты сидели на тротуарах, представители патриотических движений скандировали лозунги о Косово и Метохии, пели песни. Затем в толпе у здания парламента произошел конфликт между протестующими, один из них получил удар ножом. Полиция задержала виновника и оказала первую помощь пострадавшему. Однако после этого инцидента ситуация на площади обострилась. Протестующие свалили металлические ограждения и пытались выломать двери в здание парламента. На его защиту прибыл спецназ, который дубинками оттеснил нападавших. В ответ в полицию полетели петарды и файеры. Силовики начали выдавливать протестующих с площади, применив слезоточивый газ. Облако накрыло и журналистов, включая корреспондентов РИА Новости и ТАСС.
2020-07-11T03:10:42+03:00
2020-07-11T03:10:42+03:00
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03:10, 11 июля 2020
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