Вашингтон разочарован решением Анкары сменить статус собора Святой Софии в Стамбуле с музея на мечеть

Госдепартамент подчеркнул, что здание включено в число памятников всемирного наследия ЮНЕСКО, передает Reuters. В ведомстве выразили надежду, что турецкое правительство озвучит свои планы по дальнейшему управлению собором, чтобы он оставался доступен для всех. Накануне госсовет Турции вернул собору Святой Софии статус мечети, отменив решение правительства страны от 1934 года, по которому она была превращена в музей. По словам президента Реджепа Тайипа Эрдогана, богослужения для мусульман в соборе начнутся 24 июля. Решение турецких властей осудили в МИДе Греции и в Русской православной церкви.