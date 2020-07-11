«Реал» одержал пятую подряд сухую победу в чемпионате Испании по футболу

Мадридский клуб дома обыграл «Алавес» со счетом 2:0. Благодаря этой победе «Реал» вновь оторвался от «Барселоны» на четыре очка в турнирной таблице. Сейчас в активе мадридской команды 80 очков, у каталонцев — 76. До конца чемпионата им осталось сыграть три тура.
2020-07-11T02:10:46+03:00
2020-07-11T02:10:46+03:00
https://echo.msk.ru/news/2674601-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
02:10, 11 июля 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Заявление Конгресса Интеллигенции: Требуем освободить Светлану Прокопьеву «Полностью поддерживая позицию, высказанную ей в последнем слове, восхищаясь ее мужеством, мы требуем ее немедленного освобождения!» — Лия Ахеджакова, Людмила Улицкая, Гарри Бардин, Андрей Смирнов, Дмитрий Быков, Андрей Макаревич, Владимир Мирзоев и др…