«Реал» одержал пятую подряд сухую победу в чемпионате Испании по футболу

Мадридский клуб дома обыграл «Алавес» со счетом 2:0. Благодаря этой победе «Реал» вновь оторвался от «Барселоны» на четыре очка в турнирной таблице. Сейчас в активе мадридской команды 80 очков, у каталонцев — 76. До конца чемпионата им осталось сыграть три тура.