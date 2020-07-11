Совет Безопасности ООН не принял российский вариант резолюции по продлению трансграничной помощи Сирии

Он предусматривал один пропускной пункт через границу с Турцией. «Четыре голоса «за», семь — «против», четыре воздержались», — сообщил постпред председательствующей в СБ Германии Кристоф Хойсген. Ранее Россия и Китай повторно наложили вето на проект резолюции Германии и Бельгии по продлению помощи через два КПП. До сегодняшнего дня для этих целей использовались два пограничных перехода на границе Сирии и Турции. Мандат на их использование истек накануне, поэтому для их дальнейшего функционирования надо было принять соответствующую резолюцию.
2020-07-11T02:10:07+03:00
2020-07-11T02:10:07+03:00
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02:10, 11 июля 2020
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