Газопровод «Голубой поток», по которому российский газ поставлялся в Турцию, простаивает с середины мая

Его так и не запустили после окончания технического обслуживания, которое объявила турецкая энергетическая компания Botas. Кроме того, неизвестна точная дата его перезапуска, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники. Один из них сказал, что в работе «Голубого потока» нет необходимости, поскольку Турции хватает тех объемов, которые поставляются по газопроводу «Турецкий поток». Сейчас из двух его веток работает только одна. Reuters связывает ситуацию с тем, что Турция сокращает закупки российского природного газа и больше ориентируется на импорт более дешевого сжиженного природного газа.
2020-07-11T02:08:27+03:00
2020-07-11T02:08:27+03:00
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02:08, 11 июля 2020
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