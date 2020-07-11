В Ингушетии задержан депутат-единоросс Якуб Белхороев по подозрению в присвоении и растрате 17 миллионов рублей

В Ингушетии задержан депутат-единоросс Якуб Белхороев по подозрению в присвоении и растрате бюджетных денег в особо крупном размере. По версии следствия, он оформил фиктивные документы об инвалидности на себя, родственников и «лиц из числа близкого окружения». Причиненный фонду социального страхования ущерб СК оценивает в 17 миллионов рублей.