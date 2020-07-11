В Ингушетии задержан депутат-единоросс Якуб Белхороев по подозрению в присвоении и растрате 17 миллионов рублей

В Ингушетии задержан депутат-единоросс Якуб Белхороев по подозрению в присвоении и растрате бюджетных денег в особо крупном размере. По версии следствия, он оформил фиктивные документы об инвалидности на себя, родственников и «лиц из числа близкого окружения». Причиненный фонду социального страхования ущерб СК оценивает в 17 миллионов рублей.
2020-07-11T02:06:16+03:00
2020-07-11T02:06:16+03:00
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02:06, 11 июля 2020
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