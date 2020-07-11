В Москве за сутки умерли 29 человек с коронавирусом

Таким образом, число жертв инфекции в столице достигло 4116, сообщает оперативный штаб. Москва остается лидером среди российских регионов по этому показателю. По всей России зафиксировано свыше 11 тысяч летальных исходов. По данным на утро пятницы, число заразившихся COVID-19 в России превысило 713 тысяч. Из них в Москве — 228 тысяч. Вслед за столицей идут Подмосковье, Санкт-Петербург и Нижегородская область.

Мэр Москвы Сергей Собянин накануне заявил, что хотя вторая волна эпидемии в ближайшее время столице не грозит, угроза со стороны коронавируса все еще сохраняется.