США и Япония подписали соглашение о совместной работе по лунной программе «Артемида»

Об этом сообщается на сайте NASA. Договор предусматривает в том числе вклад Японии в создание окололунной станции и в освоение поверхности естественного спутника Земли. Также продлевается уже действующее сотрудничество двух стране на МКС. NASA рассчитывет в будущем году отправить на Луну грузовые миссии, а в 2024-м — высадить на ее поверхность астронавтов. «Роскосмос» планировал участвовать в создании модулей для окололунного шлюза, переговоры шли с 2017 года. По данным — на конец прошлого года российская госкорпорация и NASA ни о чем не договорились.
2020-07-11T01:14:10+03:00
2020-07-11T01:14:10+03:00
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01:14, 11 июля 2020
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