Столичные аэропорты готовы к возобновлению международных перелетов с 15 июля

Об этом сообщили ТАСС в пресс-службах Внуково, Шереметьево и Домодедово. Росавиация, в свою очередь, сообщила, что ведет переговоры о возобновлении авиасообщения, не уточнив, с какими странами. Ведомство также утверждает, что «авиационные власти отдельных государств уже направили свои ответные предложения». Какие-либо даты не уточняются. Вице-премьер Татьяна Голикова накануне объявила, что с 15 июля Россия начнет возобновлять международные перелеты. Речь идет о тех странах, где в течение двух недель число случаев заболевания COVID-19 не превышает 40 на тысячу человек.
2020-07-11T01:13:22+03:00
2020-07-11T01:13:22+03:00
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01:13, 11 июля 2020
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