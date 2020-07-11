Столичные аэропорты готовы к возобновлению международных перелетов с 15 июля

Об этом сообщили ТАСС в пресс-службах Внуково, Шереметьево и Домодедово. Росавиация, в свою очередь, сообщила, что ведет переговоры о возобновлении авиасообщения, не уточнив, с какими странами. Ведомство также утверждает, что «авиационные власти отдельных государств уже направили свои ответные предложения». Какие-либо даты не уточняются. Вице-премьер Татьяна Голикова накануне объявила, что с 15 июля Россия начнет возобновлять международные перелеты. Речь идет о тех странах, где в течение двух недель число случаев заболевания COVID-19 не превышает 40 на тысячу человек.