В Москве на Чистых прудах полиция провела рейд против распития алкоголя. Были задержаны около 50 человек, сообщил интернет-изданию «МБХ медиа» задержанный Максим Тесла. По его словам, полицейские задерживали не только тех, кто пил спиртное, но и тех, кто находился рядом. Его самого забрали за то, что он использовал банку из-под пива в качестве пепельницы. После задержания автозаки простояли на месте около часа, так как, по словам полицейских, «отделы переполнены».
2020-07-11T01:11:05+03:00
2020-07-11T01:11:05+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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01:11, 11 июля 2020
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