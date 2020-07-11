В Москве на Чистых прудах полиция провела рейд против распития алкоголя. Были задержаны около 50 человек, сообщил интернет-изданию «МБХ медиа» задержанный Максим Тесла. По его словам, полицейские задерживали не только тех, кто пил спиртное, но и тех, кто находился рядом. Его самого забрали за то, что он использовал банку из-под пива в качестве пепельницы. После задержания автозаки простояли на месте около часа, так как, по словам полицейских, «отделы переполнены».