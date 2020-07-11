Корреспондент РИА Олег Иванов попал под слезоточивый газ, примененный для разгона протестующих в центре Белграда

Корреспондент РИА Новости Олег Иванов попал под слезоточивый газ, который полиция применила для разгона протестующих в центре Белграда. Таким образом силовики ответили на летевшие в них камни, бутылки и петарды. Сейчас сотрудник РИА, по его словам, чувствует себя нормально. У здания парламента продолжают взрываться светошумовые гранаты, виден дым от файеров, слышны крики. Полицейские с щитами спустились на площадь, протестующие продолжают забрасывать их камнями и другими предметами. Отмечается, что до этого полиция несколько часов стояла практически без движения, не отвечая на провокации, и защищала вход в парламент. В Белграде четвертый вечер подряд проходят массовые антиправительственные выступления. Протестующие выражают недовольство планами властей вновь ужесточить ограничения, связанные с коронавирусом, и требуют отставки президента.