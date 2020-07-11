Международная федерация за права человека призвала российские власти прекратить преследования журналистов

Международная федерация за права человека призвала российские власти прекратить преследования сотрудников СМИ. «Практика уголовных обвинений против журналистов подрывает свободу выражения мнений, включая свободу печати, и может рассматриваться как организованная государством попытка подавления критических голосов и инакомыслия», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте правозащитного центра «Мемориал». Отмечается, что «эти нападки вызывают особую тревогу на фоне нелегитимного голосования по поправкам к Конституции». В качестве примера приводятся июльские события — арест Ивана Сафронова и задержание тех, кто вышел на одиночные пикеты в его поддержку, суд над Светланой Прокопьевой, задержание Виктории Ивлевой, обыски в редакции «МБХ медиа» и у шеф-редактора издания Сергея Простакова. Правозащитники призывают немедленно прекратить необоснованные ограничения свободы собраний, печати и выражения мнений, прекратить судебные преследования журналистов и обеспечить прозрачность расследования в деле Ивана Сафронова.