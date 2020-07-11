Оперативный штаб Москвы сообщил о смерти еще 29 пациентов с коронавирусом

Число умерших в столице достигло 4 116. Согласно данным федерального оперативного штаба, с начала пандемии от новой инфекции в России скончались 11 тысяч жителей. При этом, как передает ТАСС, глава Росстата Павел Малков накануне сообщил, что только в мае умерли почти 12 с половиной тысяч человек, у которых был выявлен коронавирус. В ведомстве считают, что не во всех случаях причиной смерти была именно коронавирусная инфекция.
2020-07-11T00:10:16+03:00
2020-07-11T00:10:16+03:00
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00:10, 11 июля 2020
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