Оперативный штаб Москвы сообщил о смерти еще 29 пациентов с коронавирусом

Число умерших в столице достигло 4 116. Согласно данным федерального оперативного штаба, с начала пандемии от новой инфекции в России скончались 11 тысяч жителей. При этом, как передает ТАСС, глава Росстата Павел Малков накануне сообщил, что только в мае умерли почти 12 с половиной тысяч человек, у которых был выявлен коронавирус. В ведомстве считают, что не во всех случаях причиной смерти была именно коронавирусная инфекция.