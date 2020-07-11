Активисты сообщили о сливе загрязненной воды на месте строительства в Москве Юго-Восточной хорды

Шесть человек, в том числе депутаты Мосгордумы были доставлены затем в полицию. Их заподозрили в попытке проникнуть на закрытый объект, сообщила «Эху Москвы» одна из задержанных накануне, представитель инициативной группы района Печатники Екатерина Максимова. Екатерина Максимова добавила, что вечером всех задержанных отпустили, но во вторник они должны явиться в отделение, где будет решаться вопрос о возбуждении административных дел.