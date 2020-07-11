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00:03, 11 июля 2020

Митинг в поддержку губернатора Хабаровского края Сергея Фургала пытаются провести сегодня в Хабаровске

Власти города его не разрешили.

Призывы выходить на несогласованный митинг появились в соцсетях как только стало известно о его задержании в Хабаровске утром в четверг. Местные жители начали высказывать слова поддержки и размещать картинку со словами «Я/Мы Сергей Фургал». Люди писали, что возмущены задержанием губернатора, называя его народным, а преследование политическим. Всех призывали выйти в субботу, то есть сегодня, в центр Хабровска на площадь Ленина и устроить там массовый митинг независимо от того разрешат его городские власти или нет. В пресс-службы губернатора Хабаровской области предостерегли от участия в стихийных акциях протеста. Там поблагодарили всех за поддержку, в том числе за порывы выйти на стихийные митинги. В пресс-службе уточнили, что не призывают к этому, напомнив об административной ответственности за участие в несогласованных протестных акциях. Фургала обвиняют в убийстве предпринимателей и покушении на убийство, вчера Басманный суд арестовал губернатора Хабаровского края на 2 месяца, до 9 сентября. Вину Фургал не признал.

Петицию, созданную на сайте change.org в поддержку Сергея Фургала, подписали уже около 45-ти тысяч человек.



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