Минюст ответил на заявление властей Нидерландов о подаче иска против России из-за сбитого «Боинга»

По мнению истца, Москва несет ответственность за уничтожение рейса MH17 над Донбассом.

Европейский суд по правам человека пока не уведомлял Россию о подаче против нее иска по малайзийскому «Боингу». Об этом говорится в сообщении российского Минюста. Представители ведомства предполагают, что подготовка к рассмотрению иска может занять несколько лет, поскольку ЕСПЧ должен будет рассмотреть приемлемость жалобы.

О намерении обратиться в Европейский суд правительство Нидерландов объявило накануне. Власти страны рассчитывают добиться в ЕСПЧ правды и правосудия для всех 298 жертв катастрофы рейса MH17 – об этом сказано в письме, направленном правительством в парламент. Документ цитирует агентство Reuters. Две трети пассажиров того рейса были именно гражданами Нидерландов. Власти страны считают виновником трагедии Россию, но Москва ранее неоднократно отрицала все обвинения.

Суд над обвиняемыми по делу о крушении «Боинга» начался в марте. Международное следствие считает виновниками трагедии трех россиян и одного украинца, выступавших на стороне самопровозглашенной ДНР.